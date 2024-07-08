Появились детали подписанного Зеленским соглашения с Польшей

Соглашение Польши с Украиной включило в себя разрешение на перехват ракет

Польские власти разрешили украинским военным перехватывать в воздушном пространстве Украины ракеты и БПЛА, направленные в сторону Польши. Этот пункт включили в соглашение двух стран по безопасности. Об этом сообщил сайт президента Владимира Зеленского.

«Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны», — указали в пресс-службе.

Польша в рамках соглашения направит ВСУ новые пакеты помощи и продолжит поддерживать государство в течение 10 лет. Заключенный двумя странами договор также предусматривает создание «украинского легиона». В него смогут войти украинцы, проживающие в Польше и других государствах.

Также в пресс-службе отметили, что польское руководство рассмотрит возможность передачи Украине не менее 14 истребителей МиГ-29.

Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности 8 июля. Польский политик подчеркнул, что украинские власти всегда могут рассчитывать на помощь соседней страны.