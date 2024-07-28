Большое количество иностранных наемников начало покидать ВСУ. Об этом рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что в отличие от военных Украины, которых бессрочно мобилизуют, наемники из других стран заключают контракт на полгода, а также могут разорвать его в любое время.

«Сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину, рассказав, что тут вообще ад, тут кошмар», — заявил экс-подполковник.

По его словам, зарубежные солдаты «поливают грязью» командование Украины. Руководство ВСУ может обмануть их с выплатами, а также отправить на бессмысленные бои и в «мясорубку» под артиллерию ВС России.

Ранее российские войска уничтожили иностранных наемников в Харькове. Как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, зарубежные военные относились к инженерным войскам ВСУ.