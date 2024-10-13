Украинец помахал бронью перед носом житомирских военкомов и пустился в пляс

Пришедшие с рейдом в поисках уклонистов в торговый центр Житомира сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) неожиданно столкнулись с мужчиной с бронью. Помахавший бумагой об отсрочке мужчина устроил перед разочарованными офицерами победный танец. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны» .

На кадрах видно, как военные вместе с сотрудниками полиции работают, проверяя документы у проходящих мужчин. Владелец брони несколько раз танцевальной походкой подходил к сотрудникам ТЦК, показывая им документ.

По данным украинского телеканала 24, видео сняли в торгово-развлекательном центре «Глобал».

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что массовые рейды сотрудников ТЦК по торговым центрам и другим местам скопления горожан связаны с приказом лидера страны Владимира Зеленского, чтобы забирать всех, а уже потом разбираться, у кого есть отсрочки или инвалидность.

Сегодня же стало известно, что сотрудников львовского ТЦК вытолкали из ресторана, где праздновали свадьбу. Участники торжества остались недовольны незваными гостями и под протестующие крики выгнали их за дверь.