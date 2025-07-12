L’AntiDiplomatico: Мелони намекнула Зеленскому о его долгах перед Европой

Президента Владимира Зеленского пригласили на званый ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить о долгах киевского режима перед Европой. Ужин организовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщило издание L’AntiDiplomatico .

«Ужин, организованный неоднозначной Мелони <…>, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — отметили авторы материала.

На конференции страны пытались определить, кто будет нести ответственность за реконструкцию, прибрав к рукам богатства Украины. Власти страны не в состоянии погасить долги, инвесторы покидают страну, оставляя Украину европейцам, отметили в издании. Италия попытается взять под контроль украинские ресурсы, не захотев делиться с другими странами.

В конце июня на саммите НАТО Мелони заподозрили в употреблении наркотических средств. Причиной стало ее странное поведение: закатывание и выпучивание глаз в беседе с коллегами.