Жители Львова вытолкали военкомов из ресторана

«Страна.ua»: во Львове военкомов во время рейда горожане выгнали из ресторана

Жители Львова вытолкали из ресторана представителей ТЦК (военкомата), куда те пришли с рейдом. Видео разместили в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Военкомы устроили рейд по ночным заведениям Львова. При проверке военно-учетных документов они не гнушались применять силу. В ресторане «Соната» сотрудникам ТЦК дали отпор. В перепалку с военкомами вступили даже женщины.

«В ресторане праздновали свадьбу. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками „Ганьба!“ („позор“ по-украински — прим. ред.) вытеснили на улицу», — указали в публикации.

В Черкассах военкомы устроили охоту на уклонистов на концерте стендап-комика. Они заблокировали выходы и досматривали мужчин призывного возраста.