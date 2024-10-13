Жители Львова вытолкали из ресторана представителей ТЦК (военкомата), куда те пришли с рейдом. Видео разместили в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Военкомы устроили рейд по ночным заведениям Львова. При проверке военно-учетных документов они не гнушались применять силу. В ресторане «Соната» сотрудникам ТЦК дали отпор. В перепалку с военкомами вступили даже женщины.
«В ресторане праздновали свадьбу. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками „Ганьба!“ („позор“ по-украински — прим. ред.) вытеснили на улицу», — указали в публикации.
В Черкассах военкомы устроили охоту на уклонистов на концерте стендап-комика. Они заблокировали выходы и досматривали мужчин призывного возраста.
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Жители Львова вытолкали военкомов из ресторана
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