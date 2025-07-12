Психолог рассказал о главном недостатке Трампа

Психолог Битти: Трамп перекладывает ответственность за свои действия на других

Психолог Джоф Битти в материале для издания The Conversation рассказал о негативной черте характера американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что глава Белого дома любит перекладывать ответственность за свои действия на других.

«Он часто позиционирует себя как застигнутый врасплох или „ошеломленный“ непопулярными решениями, которые всегда оказываются делом чьих-то рук или чьей-то виной. Ответственность несут подчиненные. Он не прочь указать пальцем прямо на них, причем часто в публичных, громких ситуациях», — указал психолог.

Ранее Трамп на просьбу прокомментировать удары России по Украине сказал загадочную фразу: «Вы увидите, как что-то произойдет». Также американский лидер анонсировал серьезное заявление по России, которое он сделает в понедельник, 14 июля.