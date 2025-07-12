Взрывы раздались на Украине во Львове и Черновцах

В центральной, западной и северо-западной частях Украины раздались взрывы. В регионах сработала сирена воздушной опасности, сообщили украинские СМИ.

По данным пабликов, взрывы прогремели в Черновцах, Луцке Волынской области, рядом с Черкассами и во Львове. Ранее сообщали о взрывах в Киеве.

В ночь на 10 июля российские ракеты и беспилотники нанесли сокрушительный удар по ключевым авиабазам ВСУ, уничтожив десятки самолетов, включая те, что скрывались в бетонных укрытиях. ВС РФ разгромили аэродромы в Лучке, Житомире и Староконстантинове.

Также «Герани» нанесли удар по территории завода «Стальканат» в Одессе, уничтожено подземное управление. Ранее разведка установила, что на предприятии находилась переоборудованная штаб-квартира руководителей одесского ТЦК, расположенная на минус первом и втором этажах.