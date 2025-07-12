Глава евродипломатии Кая Каллас одержима ненавистью к России. Такой вывод сделал журналист Томас Фази в колонке для Unherd .

«В то время, когда война на Украине, несомненно, является главным внешнеполитическим вызовом Европы, трудно представить кого-то менее подходящего для этой роли, чем Каллас, чья глубоко укоренившаяся враждебность к России граничит с одержимостью», — отметил автор материала.

Фази заявил, что глава дипломатии ЕС «зациклилась на России» настолько, что игнорирует все остальные вопросы внешней политики.

Ранее Каллас заявила, что «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности». Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла главу евродипломатии и отметила, что цифра 360 является заколдованной для европейских женщин-политиков, намекая на экс-главу МИД Германии Анналену Бербок.

Министр заявила, что весь мир был бы счастлив, если бы президент Владимир Путин последовал примеру Германии и повернул свою политику на 360 градусов.