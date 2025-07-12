В США раскрыли детали нового заявления Трампа по России

Аналитик Салливан: Трамп в понедельник может объявить о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп в понедельник может объявить о новых антироссийских санкциях. Такое мнение высказал американский аналитик Грэг Салливан в эфире телеканала Bloomberg TV .

«То, что мы сможем услышать от Трампа, станет продолжением его риторики или даже будет означать введение санкций против России», — заявил аналитик.

Глава Белого дома ранее неохотно говорил о введении рестрикций против России, однако под давлением конгресса он сменил риторику и начал вести более агрессивную политику, отметил Салливан. При этом аналитик заявил, что никто не знает, что задумал Трамп и предложил дождаться понедельника.

Накануне Трамп анонсировал крупное заявление по России, которое он сделает 14 июля. Американский лидер отметил, что разочаровался в России, но других подробностей не привел.

Политолог Сергей Марков предположил, что Трамп поднимет тему 500%-ных санкций против тех, кто покупает российские товары, нефть и газ. Также вероятно, президент США пообещает поставки оружия Украине.