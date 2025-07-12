Россияне и ипотека: кто может себе позволить собственное жилье?

360.ru: 37% россиян окончательно потеряли веру в возможность взять ипотеку

Фото: РИА «Новости»

Сервис «Анкетолог» совместно с 360.ru провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к ипотеке, кто снимает жилье, а кто продолжает жить с родителями. О результатах рассказал ведущий Дмитрий Степанищев. Они оказались неоднозначными: одни теряют надежду на покупку квартиры, другие — только планируют влезть в долги.

Где и как живут россияне?

На сегодняшний день большинство россиян уже имеют свою квартиру.

Больше всего ипотечников и арендаторов — в крупных городах:

Фото: РИА «Новости»

Почему россияне не берут ипотеку?

Главное препятствие — слишком высокая процентная ставка.

Несмотря на разговоры о возможном снижении ключевой ставки, для большинства ипотека остается недоступной.

Реально ли купить квартиру?

Надежды россиян на собственное жилье распределились так:

Интересно

При этом почти половина (48%) оформили ипотеку в последние 4 года — несмотря на высокие ставки.

Кто готов взять ипотеку в ближайшее время?

Доходы опрошенных:

Очевидно, что для многих ипотека остается сложной задачей: одних останавливают высокие платежи, других — недоверие к банкам, а третьи просто не готовы к долгосрочным обязательствам.

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