Россияне и ипотека: кто может себе позволить собственное жилье?
360.ru: 37% россиян окончательно потеряли веру в возможность взять ипотеку
Сервис «Анкетолог» совместно с 360.ru провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к ипотеке, кто снимает жилье, а кто продолжает жить с родителями. О результатах рассказал ведущий Дмитрий Степанищев. Они оказались неоднозначными: одни теряют надежду на покупку квартиры, другие — только планируют влезть в долги.
Где и как живут россияне?
На сегодняшний день большинство россиян уже имеют свою квартиру.
- 65% опрошенных живут в собственных квартирах (без ипотеки),
- 12% выплачивают ипотеку,
- 8% арендуют жилье,
- 8% живут с родителями.
Больше всего ипотечников и арендаторов — в крупных городах:
- 27% респондентов проживают в городах-миллионниках,
- 13% — в Москве,
- 7% — в Санкт-Петербурге.
Почему россияне не берут ипотеку?
Главное препятствие — слишком высокая процентная ставка.
- 55% не устраивает высокая процентная ставка,
- 38% не могут накопить на первоначальный взнос,
- 44% принципиально не хотят влезать в долги,
- 9% не доверяют банкам,
- 9% не могут найти подходящее жилье.
Несмотря на разговоры о возможном снижении ключевой ставки, для большинства ипотека остается недоступной.
Реально ли купить квартиру?
Надежды россиян на собственное жилье распределились так:
- 37% окончательно потеряли веру в возможность взять ипотеку,
- 48% считают, что купить квартиру можно, но стало гораздо сложнее,
- 4% уверены, что проблем с покупкой жилья нет.
Интересно
Кто готов взять ипотеку в ближайшее время?
- 47% не планируют брать кредит на жилье,
- 28% хотят, но пока не определились со сроками,
- 25% настроены на покупку в ближайшие 1-3 года.
Доходы опрошенных:
- 31% — 20-40 тысяч рублей в месяц,
- 27% — 40-60 тысяч рублей,
- 22% — 60-100 тысяч рублей,
- 10% — менее 20 тысяч рублей.
Очевидно, что для многих ипотека остается сложной задачей: одних останавливают высокие платежи, других — недоверие к банкам, а третьи просто не готовы к долгосрочным обязательствам.