Россияне и ипотека: кто может себе позволить собственное жилье?

Сервис «Анкетолог» совместно с 360.ru провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к ипотеке, кто снимает жилье, а кто продолжает жить с родителями. О результатах рассказал ведущий Дмитрий Степанищев. Они оказались неоднозначными: одни теряют надежду на покупку квартиры, другие — только планируют влезть в долги.