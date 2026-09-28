Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия опубликовал две декларации в сентябре. Он отчитался о доходе — около 290 тысяч долларов (порядка 28 миллионов рублей), полученного в течение последнего месяца, сообщило РИА «Новости» .

В первой декларации от 16 сентября Арахамия отчитался, что получил от Минфина Украины около 144 тысяч долларов за погашение ценных бумаг и еще около 12 тысяч долларов процентов с них. Второй документ он опубликовал 21 сентября.

Согласно ему, он получил почти 140 тысяч долларов от отчуждения недвижимости от некой Ольги Яворской. Женщина является совладельцем одного из объектов имущества, указанного в декларациях Арахамии. Пока неизвестно, кто она и как связана с ним.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что на Украине разворовывали отправленную Европой финансовую помощь, причем это продолжится и дальше. Киевский режим наверняка продолжить получать от европейцев и деньги, и вооружение.