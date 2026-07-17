Перемены на Украине невозможны, пока президентом остается Владимир Зеленский. Об этом в соцсети X написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, при правлении Зеленского ничего не изменится, так как ему не нужны перемены. В его правительстве люди, которым они нужны, либо сами уходят, или их вынуждают уйти. Мендель подчеркнула, что прекратила сотрудничество с Зеленским, когда поняла, что он желает сохранить хаос и отказался от переговоров с Россией.

«Он нуждается в войне, коррупции и автократии. Хватит обманывать себя, что дело не в Зеленском, а в ком-то другом. Посмотрите правде в глаза: он у власти уже более семи лет», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что прошлым летом Зеленский и украинские делегаты устроили «цирк на колесах» на переговорах с Россией в Стамбуле.