Во Франции требования Зеленского в 20 млрд долларов назвали абсурдом
Филиппо: требование Зеленского о 20 миллиардах является полным бредом
Требование президента Украины Владимира Зеленского дополнительных 20 миллиардов долларов является настоящим абсурдом. Такое заявление сделал в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Абсолютное безумие! Зеленский собирается потребовать от стран, которые его поддерживают, по крайней мере, „еще 20 миллиардов долларов, чтобы Россия сгорела дотла“. <…> Таким образом, Франция заплатит как минимум еще два миллиарда долларов за войну и коррупцию!» — указал политик.
По словам Филиппо, свое требование Зеленский намерен озвучить 18 июня.
Ранее Зеленский написал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал его не мирным предложением, а неуклюжей провокацией. По его словам, на Украине прежде стоило бы решить вопрос с запретом переговоров с Россией.