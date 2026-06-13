«Абсолютное безумие! Зеленский собирается потребовать от стран, которые его поддерживают, по крайней мере, „еще 20 миллиардов долларов, чтобы Россия сгорела дотла“. <…> Таким образом, Франция заплатит как минимум еще два миллиарда долларов за войну и коррупцию!» — указал политик.

По словам Филиппо, свое требование Зеленский намерен озвучить 18 июня.

Ранее Зеленский написал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал его не мирным предложением, а неуклюжей провокацией. По его словам, на Украине прежде стоило бы решить вопрос с запретом переговоров с Россией.