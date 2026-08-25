Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает России в конфликте. Таким мнением он поделился в интервью Reuters .

По его словам, у Киева есть несколько месяцев, чтобы разработать новый мирный план. При этом Федоров отметил, что у руководства Украины нет общего видения того, как выиграть в конфликте.

Кроме того, киевский режим ограничен в своих возможностях из-за неспособности внедрять инновации. На это проблемы не заканчиваются, так как в стране укоренилась коррупция, система покровительства и отсутствует политическая независимость в госинститутах.

«Думаю, сейчас наступил поворотный момент, который определит нашу будущую траекторию. Но выглядит так, будто мы постепенно, медленно проигрываем», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Юлия Мендель назвала президента Владимира Зеленского главной проблемой Украины. По ее словам, он является бенефициаром конфликта.