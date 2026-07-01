Получивший серьезные травмы при взрыве бомбы на пороге своего особняка в Монако предприниматель Вадим Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине для Европарламента. Об этом изданию Nice-Matin заявил бывший сотрудник Службы внешней разведки Франции Клод Монике.

Он подчеркнул, что внимательно изучил все документы по Ермолаеву и узнал о его плане с выступлением перед европейскими парламентариями. По его словам, предприниматель готовил доклад в последние несколько недель.

«Вполне возможно, что это было воспринято как провокация», — заявил Монике.

Бывший разведчик добавил, что это только одна из версий покушения на бизнесмена. По его мнению, также нельзя отрицать, что с Ермолаевым хотели свести счеты конкуренты.

Помощник предпринимателя по правовым вопросам в Монако Тео Кошляков заявил, что не исключает политический мотив в покушении на своего клиента.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо допустил, что бомбу у дома Вадима Ермолаева заложил диверсант украинских спецслужб. По его версии, приказ об устранении олигарха отдал украинский лидер Владимир Зеленский, подписавший закон о персональных санкциях против Ермолаева.