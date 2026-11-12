Эффект двух строчек: как база ГУР потеснила «Миротворец» и кого вносят в список
В начале ноября 2026 года Главное управление разведки Минобороны Украины начало массово пополнять собственный реестр публичных лиц на портале War & Sanctions. В России базу иронично окрестили патриотическим «знаком качества» для тех, кого туда включили. Чем новый реестр отличается от сайта «Миротворец» и кто уже в него попал — разобрался 360.ru
Что такое база ГУР
Ресурс используется украинской стороной для сбора досье. Сайт ГУР напоминает скандально известный «Миротворец», но, в отличие от него, имеет официальный статус как проект государственного ведомства.
База не просто содержит личные данные людей, но и обосновывает введение против них западных санкций. В реестр включают как производителей БПЛА, топ-менеджеров госкорпораций и бизнесменов, так и звезд, блогеров, спортсменов.
В то время как «Миротворец» специализируется на публикации адресов и телефонов военных, журналистов и лиц, посещавших Крым, база ГУР пополняется аналитическими справками для зарубежных чиновников, цитатами и выступлениями известных россиян.
Кого внесли в реестр War & Sanctions
К ноябрю в список украинской разведки включили более 450 человек. Перечень продолжает пополняться известными артистами.
- Певец Шаман (Ярослав Дронов)
В базе назвали его «главным патриотическим артистом России» за концерты в новых регионах. Сам певец воспринял свое имя в списке с воодушевлением.
«Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» — написал он в телеграм-канале.
- Певец Григорий Лепс
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» попал в реестр из-за поддержки российской политики и выступлений перед военными, неоднократно был с концертами в Крыму и в Донбассе. На новость о включении в базу ГУР он еще не реагировал.
- Актер Сергей Безруков
Звезда фильмов «Есенин» и «Бригада» тоже оказался в реестре из-за публичной поддержки России и выступлений перед российскими военнослужащими в госпиталях. Сам артист попадание в список пока не комментировал.
- Никита Джигурда
Эпатажный шоумен назвал включение в базу данных ГУР Украины наградой и признанием своей деятельности.
«Мне [все равно], в какие списки они меня вносят. Для меня это награда. Меня поздравляют все знакомые с тем, что я внесен в список. Оценена деятельность», — рассказал он в комментарии RTVI.
Новость о включении в украинскую базу даже вдохновила Джигурду на написание стихов.
- Певец Стас Михайлов
Исполнитель песен «Все для тебя» и «Золотое сердце» вошел в реестр, потому что поддерживает действия российских властей и их политику. Также причиной послужило то, что Михайлов неоднократно выступал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах.
- Хоккеист Александр Овечкин
Капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» включили в черный список, потому что он посещал Крым и поддерживал российское руководство. Публично включение в реестр нападающий пока не комментировал.
- Фигурист Евгений Плющенко
Спортсмен угодил в базу ГУР, потому что был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а также имеет звание старшего лейтенанта армии.
- Хореограф Илья Авербух
Серебряного призера Олимпийских игр внесли в реестр из-за поддержки властей России, критики недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также из-за посещения Крыма и выступлений с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.
Хореограф отнесся к попаданию в базу украинской разведки с иронией. Он подчеркнул, что всегда работал на Россию.
«Единственное, мне кажется непрофессиональным со стороны ГУР или того, кто пишет это, утверждение о том, что я в том числе отстранен из-за посещения Крыма. Я не посещаю Крым как турист! В Крыму за последние шесть лет я построил три ледовых центра в Симферополе, Керчи и Евпатории, в которых занимается множество детей. Я не просто посещаю Крым — я работаю там», — привело слова Авербуха РИА «Новости».
- Леонид Якубович
Бессменного телеведущего программы «Поле чудес» занесли за публичную поддержку российской армии и то, что в шоу участвовали жители ДНР, ЛНР и бойцы специальной военной операции.
«Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю», — отреагировал Якубович на появление своего имени в списке в беседе с РИА «Новости».
Зачем Украине новый «Миротворец»
Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов рассказал 360.ru, что база ГУР — украинский проект, который преследует свои цели.
«Это в первую очередь внутренняя политическая агитационная кампания террориста [Кирилла] Буданова. Он сейчас возглавляет офис у Зеленского, а ранее возглавлял ГУР», — напомнил он.
По мнению Баширова, в проекте есть и «второе дно» — его создали, чтобы украинцы поменьше напитывались русской культурой. Благодаря включению в реестр российских артистов перестанут слушать публично. Он сравнил разработку базы ГУР с попыткой сделать «украинский глобус».
Они пытаются создать монокультуру, при этом ограничивают развитие собственной культуры, происходит закукливание.
Политолог уточнил, что такой подход малоэффективен, но зато от него много шума. По его словам, украинское руководство видит угрозу не только в российских разработчиках БПЛА, но и в деятелях искусства.
«Артист может написать две строчки, две строчки всего, и заставить миллионы задуматься о том, что говорят власти», — подчеркнул он.
По мнению Баширова, руководство Украины боится, что вместе с русской культурой в республику проникнут опасные мысли и идеи, поэтому пытается запретить в том числе людей искусства.