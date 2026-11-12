12 ноября 2026 18:15 Эффект двух строчек: как база ГУР потеснила «Миротворец» и кого вносят в список Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В начале ноября 2026 года Главное управление разведки Минобороны Украины начало массово пополнять собственный реестр публичных лиц на портале War & Sanctions. В России базу иронично окрестили патриотическим «знаком качества» для тех, кого туда включили. Чем новый реестр отличается от сайта «Миротворец» и кто уже в него попал — разобрался 360.ru

Что такое база ГУР

Ресурс используется украинской стороной для сбора досье. Сайт ГУР напоминает скандально известный «Миротворец», но, в отличие от него, имеет официальный статус как проект государственного ведомства. База не просто содержит личные данные людей, но и обосновывает введение против них западных санкций. В реестр включают как производителей БПЛА, топ-менеджеров госкорпораций и бизнесменов, так и звезд, блогеров, спортсменов. В то время как «Миротворец» специализируется на публикации адресов и телефонов военных, журналистов и лиц, посещавших Крым, база ГУР пополняется аналитическими справками для зарубежных чиновников, цитатами и выступлениями известных россиян.

Фото: 360.ru

Кого внесли в реестр War & Sanctions

К ноябрю в список украинской разведки включили более 450 человек. Перечень продолжает пополняться известными артистами. Певец Шаман (Ярослав Дронов) В базе назвали его «главным патриотическим артистом России» за концерты в новых регионах. Сам певец воспринял свое имя в списке с воодушевлением. «Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» — написал он в телеграм-канале. Певец Григорий Лепс Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» попал в реестр из-за поддержки российской политики и выступлений перед военными, неоднократно был с концертами в Крыму и в Донбассе. На новость о включении в базу ГУР он еще не реагировал. Актер Сергей Безруков Звезда фильмов «Есенин» и «Бригада» тоже оказался в реестре из-за публичной поддержки России и выступлений перед российскими военнослужащими в госпиталях. Сам артист попадание в список пока не комментировал.

Фото: РИА «Новости»

Никита Джигурда Эпатажный шоумен назвал включение в базу данных ГУР Украины наградой и признанием своей деятельности. «Мне [все равно], в какие списки они меня вносят. Для меня это награда. Меня поздравляют все знакомые с тем, что я внесен в список. Оценена деятельность», — рассказал он в комментарии RTVI. Новость о включении в украинскую базу даже вдохновила Джигурду на написание стихов. Певец Стас Михайлов Исполнитель песен «Все для тебя» и «Золотое сердце» вошел в реестр, потому что поддерживает действия российских властей и их политику. Также причиной послужило то, что Михайлов неоднократно выступал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах. Хоккеист Александр Овечкин Капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» включили в черный список, потому что он посещал Крым и поддерживал российское руководство. Публично включение в реестр нападающий пока не комментировал.

Фото: РИА «Новости»

Фигурист Евгений Плющенко Спортсмен угодил в базу ГУР, потому что был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а также имеет звание старшего лейтенанта армии. Хореограф Илья Авербух Серебряного призера Олимпийских игр внесли в реестр из-за поддержки властей России, критики недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также из-за посещения Крыма и выступлений с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году. Хореограф отнесся к попаданию в базу украинской разведки с иронией. Он подчеркнул, что всегда работал на Россию. «Единственное, мне кажется непрофессиональным со стороны ГУР или того, кто пишет это, утверждение о том, что я в том числе отстранен из-за посещения Крыма. Я не посещаю Крым как турист! В Крыму за последние шесть лет я построил три ледовых центра в Симферополе, Керчи и Евпатории, в которых занимается множество детей. Я не просто посещаю Крым — я работаю там», — привело слова Авербуха РИА «Новости». Леонид Якубович Бессменного телеведущего программы «Поле чудес» занесли за публичную поддержку российской армии и то, что в шоу участвовали жители ДНР, ЛНР и бойцы специальной военной операции. «Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю», — отреагировал Якубович на появление своего имени в списке в беседе с РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Зачем Украине новый «Миротворец»

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов рассказал 360.ru, что база ГУР — украинский проект, который преследует свои цели. «Это в первую очередь внутренняя политическая агитационная кампания террориста [Кирилла] Буданова. Он сейчас возглавляет офис у Зеленского, а ранее возглавлял ГУР», — напомнил он. По мнению Баширова, в проекте есть и «второе дно» — его создали, чтобы украинцы поменьше напитывались русской культурой. Благодаря включению в реестр российских артистов перестанут слушать публично. Он сравнил разработку базы ГУР с попыткой сделать «украинский глобус».

Они пытаются создать монокультуру, при этом ограничивают развитие собственной культуры, происходит закукливание.