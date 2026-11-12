Политолог указал на второе дно базы украинского ГУР

Главное управление разведки Минобороны создало проект с реестром публичных лиц на портале War & Sanctions ради внутренней политической агитационной кампании. Об этом 360.ru заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, проект имеет и второе дно — с его помощью хотят отрезать украинцев от российской культуры.

«Артист может написать две строчки, две строчки всего, и заставить миллионы задуматься о том, что говорят власти», — подчеркнул Баширов.

Он обратил внимание, что после включения исполнителя в список граждане Украины уже не смогут слушать его публично.

Политолог назвал подход украинской разведки малоэффективным, но создающим много шума. Подобные меры ограничивают развитие самой украинской культуры, предупредил он.

О том, кто уже попал в реестр ГУР и чем он отличается от базы «Миротворца», — читайте в нашей статье.