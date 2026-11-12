Политолог указал на второе дно базы украинского ГУР
Политолог Баширов: базу ГУР создали для противодействия российской культуре
Главное управление разведки Минобороны создало проект с реестром публичных лиц на портале War & Sanctions ради внутренней политической агитационной кампании. Об этом 360.ru заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
По его словам, проект имеет и второе дно — с его помощью хотят отрезать украинцев от российской культуры.
«Артист может написать две строчки, две строчки всего, и заставить миллионы задуматься о том, что говорят власти», — подчеркнул Баширов.
Он обратил внимание, что после включения исполнителя в список граждане Украины уже не смогут слушать его публично.
Политолог назвал подход украинской разведки малоэффективным, но создающим много шума. Подобные меры ограничивают развитие самой украинской культуры, предупредил он.
О том, кто уже попал в реестр ГУР и чем он отличается от базы «Миротворца», — читайте в нашей статье.