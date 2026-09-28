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    На Украине взорвался склад немецкой компании Karcher

    Cover Images/Keystone Press Agency
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Склад немецкой компании Karcher полностью уничтожили на Украине. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсети Facebook*.

    «Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher», — заявили в компании.

    Там уточнили, что склад взорвался. Компания собирается перейди к «плану Б» — он предполагает применение альтернативных поставок товаров на Украину.

    Ранее Вооруженные силы России атаковали украинские центры обработки данных, работающие в интересах ВСУ. Минобороны прокомментировало удар словами «цифровой детокс». В министерстве добавили, что эта процедура осуществляется принудительно.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.