На Украине взорвался склад немецкой компании Karcher

Склад немецкой компании Karcher полностью уничтожили на Украине. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в соцсети Facebook*.

«Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher», — заявили в компании.

Там уточнили, что склад взорвался. Компания собирается перейди к «плану Б» — он предполагает применение альтернативных поставок товаров на Украину.

Ранее Вооруженные силы России атаковали украинские центры обработки данных, работающие в интересах ВСУ. Минобороны прокомментировало удар словами «цифровой детокс». В министерстве добавили, что эта процедура осуществляется принудительно.

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