Принудительная мобилизация проходит жестко по всей Украине, но именно в Харькове военкомы ведут себя, как бандиты. Депутат Верховной рады Александр Бакумов заявил об этом с парламентской трибуны, сообщило издание «Страна.ua» .

Сотрудники харьковского ТЦК, по его словам, заблокировали дороги бетонными блоками и не позволили машинам проехать. Бакумов сообщил, что в одном из медучреждений военкомы избили адвоката Юлию Палагину при попытке помочь подзащитному.

«Что это за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах. Почему в Харькове такая тотальная несправедливость?» — сказал он.

Депутат сообщил о массовом закрытии малого бизнеса из-за того, что мужчины из страха перестали выходить на работу. По его словам, незаконные методы мобилизации применяются именно в Харькове, но власти не обращают на это внимание.

Насилие со стороны военкомов стало нормой жизни на Украине, заявил ранее ирландский журналист Чей Боуз. Он рассказал о случае с преследованием и избиением жителя Харькова, подлежащего мобилизации.