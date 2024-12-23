Силовая мобилизация и похищение людей на Украине стали мрачной реальностью. Об этом ирландский журналист Чей Боуз сообщил в в соцсети X.

В качестве примера он рассказал о действиях сотрудников ТЦК в Харькове, которые преследовали молодого человека. Потом они затащили мужчину в фургон. Перед этим один из них несколько раз ударил украинца.

«Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии», — написал иронично журналист.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил о гибели насильно мобилизованного украинца от пыток. Его тело спустя несколько дней на Львовской трассе.

Президент России Владимир Путин сравнил жестокость мобилизации на Украине с отловом бродячих собак. Он подчеркнул, что украинцев принудительно отправляют на фронт под пули.