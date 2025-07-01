Глава Чехова передал еще один коптер бойцам СВО

Администрация муниципалитета регулярно поддерживает участников специальной военной операции и помогает всем необходимым. На этот раз глава округа Михаил Собакин передал на фронт очередной разведывательный дрон.
Ценный груз, который бойцы называют «птичкой», Михаил Собакин отдал руководителю волонтерской организации «Сухомятка Чехов» Алене Ивановой. Она с самого начала СВО помогает бойцам — собирает гуманитарную помощь и изготавливает блюда для полевой кухни. В команде волонтеров сейчас работают 12 человек, однако организация продолжает принимать в свои ряды всех желающих и неравнодушных жителей и гостей округа.
«Ранее мы уже сотрудничали с Аленой и передавали на фронт специальное оборудование по запросам военных. Сейчас вновь возникла необходимость, и мы помогли в его приобретении», — рассказал глава Чехова.
Напомним, в округе функционирует несколько волонтерских сообществ, деятельность которых направлена на поддержку военнослужащих и пострадавших регионов.
Летняя лагерная смена завершилась в хоровой школе в Раменском
Представитель центра развития из Чехова посетила всероссийский форум
Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Орехово-Зуева
Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за июнь
Пациенты центра Мещерякова выступили на турнире по мини-футболу для незрячих
Глава Удмуртии подтвердил гибель трех человек при атаке дронов на Ижевск
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте