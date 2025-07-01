Глава Чехова передал еще один коптер бойцам СВО

Администрация муниципалитета регулярно поддерживает участников специальной военной операции и помогает всем необходимым. На этот раз глава округа Михаил Собакин передал на фронт очередной разведывательный дрон.

Ценный груз, который бойцы называют «птичкой», Михаил Собакин отдал руководителю волонтерской организации «Сухомятка Чехов» Алене Ивановой. Она с самого начала СВО помогает бойцам — собирает гуманитарную помощь и изготавливает блюда для полевой кухни. В команде волонтеров сейчас работают 12 человек, однако организация продолжает принимать в свои ряды всех желающих и неравнодушных жителей и гостей округа.