Верхнюю площадку Эйфелевой башни закрыли для посетителей из-за жары

Установившаяся в Париже жаркая погода привела к закрытию верхней площадки Эйфелевой башни. Ограничение ввели на два дня, 1 и 2 июля. Об этом со ссылкой на организаторов экскурсий сообщил туристический сайт SortiràParis .

По данным синоптиков, во вторник и среду температура в столице Франции поднимется до +40 градусов.

«В условиях палящей жары верхняя площадка Эйфелевой башни превратится в печку», — заявили организаторы экскурсий.

Они пояснили, что для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников верхнюю часть главной достопримечательности города закрыли до конца 2 июля. Заранее купившим билеты туристам вернут деньги.

Пик обрушившейся на страны Западной Европы аномальной жары придется на середину наступившей недели. Высокие температуры привели к снижению работы атомных электростанций для охлаждения реакторов. Это подстегнуло цены на электричество для простых потребителей, которые массово включили кондиционеры.

Власти Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за жары. Пик температуры пришелся на южные провинции Испании, где столбики термометров поднялись до +47 градусов. Также жара установилась в Португалии и Великобритании.