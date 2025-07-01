Свыше 4,8 тысячи рейдов на железных дорогах провели в Подмосковье с начала года

С начала года на подмосковных железных дорогах провели свыше 4,8 тысячи рейдов для выявления нарушений правил поведения. Такие меры помогают снизить смертность, передают в Минтрансе МО.

«В регионе есть станции, где число случаев травмирования пассажиров остается высоким — там рейды и дежурства проводятся ежедневно», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В этом году на железных дорогах региона погибли 100 человек. Более 50 случаев произошли из-за несоблюдения правил безопасности.

Чтобы снизить смертность, в Подмосковье ремонтируют пешеходные зоны, убирают дополнительные подходы к путям, ставят камеры и проводят разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

В ведомстве призывают переходить железнодорожные пути лишь в разрешенных местах на зеленый свет светофора. Перед тем как идти, также просят дополнительно осмотреться и убедиться, что поблизости нет поезда.