Производство мебели в Подмосковье увеличилось на 50% за год

С января по май этого года производство мебели в Подмосковье выросло более чем на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост также показали выпуск электрического оборудования и металлических изделий.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в лидерах роста также производство прочих готовых изделий, которое увеличилось на 18,2%. Кроме того, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 117,6%, а химическая промышленность — на 10,6%.

«Также рост на 26% в отчетном периоде был зафиксирован в сфере производства электрического оборудования, а производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 20,4%», — сообщила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В целом промышленное производство в Подмосковье за этот период увеличилось на 6,8%. При этом обрабатывающее производство показало рост в 7,4%.