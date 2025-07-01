Более 70 тысяч тонн овощей собрали в подмосковных теплицах за полгода

Теплицы Подмосковья создают оптимальные условия для выращивания культур. В современных комплексах используют климат-контроль, отопление, автоматизированное орошение и освещение. Так, благодаря круглогодичным системам в Московской области собрали более 70 тысяч тонн урожая с января.

Площадь зимних теплиц в Подмосковье — более 228 гектаров. Об этом пишет Минсельхозпрод МО.

«Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур — это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве также рассказали, что сейчас в Воскресенске как раз строится центр, где будут изготавливать семена томатов и огурцов. Производство запустят в следующем году. Оно позволит заместить около половины импортных аналогов.

Минсельхозпрод Подмосковья подчеркнул, что в регионе функционируют теплицы в Кашире, Луховицах, Электростали, Воскресенске и других округах. Благодаря работающим там аграриям в прошлом году Московская область заняла второе место по валовому производству овощей защищенного грунта, собрав более 130 тысяч тонн.