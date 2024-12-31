Украинцы приняли раздачу подарков в Харькове за задержание Санта-Клауса

Снятые около одного из торговых центров Харькова фотографии стоящего рядом с военными переодетого в Санта-Клауса мужчины облетели украинские СМИ. Авторы публикаций тут же написали, что новогодний волшебник подпал под принудительную мобилизацию военкомов, что оказалось ошибкой. Внимание на это обратил Telegram-канал «Политика страны».

Переодетый в Санта-Клауса мужчина стал участником праздничной акции, которую организовали военные для раздачи подарков горожанам.

Испуганная реакция украинцев на военную форму объяснима на фоне массовых рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов), которые не гнушаются никакими способами, чтобы доставить потенциальных мобилизованных в ТЦК для отправки на фронт.

Не лучшего мнения о людях в военной форме придерживается депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По информации Life, он прокомментировал якобы задержание Санта-Клауса харьковскими военкомами фразой «Это вышка».

Схватившие жителя города Ровно сотрудники местного территориального центра комплектования отступили перед разъяренными женщинами, которые встали на защиту принудительно мобилизованного. Они смогли отбить мужчину, которого уже посадили в автобус.