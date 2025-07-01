Расчетный центр Подмосковья запустил безналичную оплату ЖКУ в офисах

Жители Московской области теперь могут оплачивать коммунальные услуги безналичным способом прямо в офисах Единого расчетного центра. Для этого достаточно иметь при себе банковскую карту или телефон с установленным мобильным приложением банка.
Новый сервис позволяет быстро и безопасно вносить платежи за ЖКХ и электроэнергию при личном визите к менеджеру.
Оплатить услуги также можно через личный кабинет на сайте центра, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», систему быстрых платежей, а также при помощи электронного счета из письма.
Кроме того, клиентам доступен способ перевода средств по QR-коду на бумажной квитанции. Для этого достаточно навести камеру смартфона в банковском приложении на картинку.
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