Водителям объяснили, как выбрать моторное масло для зимы

При покупке масла на зиму важно учитывать не только вязкость, но и требования производителя автомобиля. Неподходящий состав может затруднить запуск мотора в мороз, передает РИАМО .

Руководитель бизнес-направления «Автосервисы» в «Авито» Егор Соколов рассказал, что главным ориентиром должна быть инструкция к машине. В ней указаны допустимые классы вязкости и требования к маслу. Даже состав с подходящей маркировкой вязкости может не иметь допусков конкретного двигателя.

В обозначениях 0W-20, 5W-30 и 5W-40 буква W означает Winter («зима»). Первое число характеризует свойства масла на холоде: чем оно меньше, тем дольше состав сохраняет текучесть при низких температурах. Второе показывает вязкость при рабочей температуре мотора.

По словам Соколова, синтетические масла зимой обычно лучше сохраняют текучесть и стабильнее переносят перепады температур. Полусинтетика тоже подходит, если отвечает требованиям двигателя. При покупке нужно также проверять классификации API и ACEA и допуски автопроизводителя, сообщает «Время Н».

Короткие поездки, длительная работа на холостом ходу и частые холодные запуски повышают нагрузку на мотор. Эксперт рекомендовал соблюдать регламент обслуживания и не увеличивать интервалы замены масла.