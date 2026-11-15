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    Водителям объяснили, как выбрать моторное масло для зимы

    Водителей предупредили, что короткие поездки увеличивают нагрузку на двигатель

    При покупке масла на зиму важно учитывать не только вязкость, но и требования производителя автомобиля. Неподходящий состав может затруднить запуск мотора в мороз, передает РИАМО.

    Руководитель бизнес-направления «Автосервисы» в «Авито» Егор Соколов рассказал, что главным ориентиром должна быть инструкция к машине. В ней указаны допустимые классы вязкости и требования к маслу. Даже состав с подходящей маркировкой вязкости может не иметь допусков конкретного двигателя.

    В обозначениях 0W-20, 5W-30 и 5W-40 буква W означает Winter («зима»). Первое число характеризует свойства масла на холоде: чем оно меньше, тем дольше состав сохраняет текучесть при низких температурах. Второе показывает вязкость при рабочей температуре мотора.

    По словам Соколова, синтетические масла зимой обычно лучше сохраняют текучесть и стабильнее переносят перепады температур. Полусинтетика тоже подходит, если отвечает требованиям двигателя. При покупке нужно также проверять классификации API и ACEA и допуски автопроизводителя, сообщает «Время Н».

    Короткие поездки, длительная работа на холостом ходу и частые холодные запуски повышают нагрузку на мотор. Эксперт рекомендовал соблюдать регламент обслуживания и не увеличивать интервалы замены масла.

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