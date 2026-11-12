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    Водителям рассказали, когда менять резину

    МВД: на легковушках сменить резину необходимо до начала декабря

    Фото: Медиасток.рф

    На легковых автомобилях и небольших грузовиках запрещается ездить с летней резиной с начала декабря и до конца февраля. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости».

    Также зимой нельзя ездить на транспорте, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август. Под запрет подпадают и легковые, и небольшие грузовые машины категории N1, у которых зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что минимальная остаточная глубина протектора зимних шин составляет четыре миллиметра, а не 1,6, как у летних. По его словам, менять резину становится пора, когда среднесуточная температура понижается до +7 градусов. Специалист добавил, что жители южных регионов предпочитают использовать нешипованную резину, которую также называют «липучкой».

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