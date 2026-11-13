В Ульяновской области легкомоторный самолет сел в неположенном месте

В Ульяновской области учебно-тренировочный легкомоторный самолет «Даймонд-40» по техническим причинам не смог дотянуть до взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Борт совершил посадку на грунт без повреждений, люди не пострадали.

Следователи выехали на место происшествия. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося и проводят проверку по статье о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. После этого примут)процессуальное решение.

Ранее во Флориде легкомоторный самолет Cessna 172D Skyhawk неудачно совершил аварийную посадку и врезался в пикап.