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    В Ульяновской области легкомоторный самолет сел в неположенном месте

    пресс-служба Центрального МСУТ СК России
    Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СК России

    В Ульяновской области учебно-тренировочный легкомоторный самолет «Даймонд-40» по техническим причинам не смог дотянуть до взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

    Борт совершил посадку на грунт без повреждений, люди не пострадали.

    Следователи выехали на место происшествия. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося и проводят проверку по статье о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. После этого примут)процессуальное решение.

    Ранее во Флориде легкомоторный самолет Cessna 172D Skyhawk неудачно совершил аварийную посадку и врезался в пикап.

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