Московский метрополитен взыскал с автомобилистов более 2,4 млн рублей за задержки трамваев

С начала 2026 года Московский метрополитен добился взыскания более 2,4 миллиона рублей с водителей, действия которых привели к остановке трамвайного движения. Об этом сообщила пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Размер компенсации рассчитывают с учетом продолжительности задержки и ее влияния на работу маршрутов. В среднем каждая минута простоя обходится виновнику примерно в восемь тысяч рублей.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что даже непродолжительная остановка трамвая влияет на комфорт пассажиров.

«Призываем водителей соблюдать правила, не занимать трамвайные пути и быть особенно внимательными при движении рядом с городским транспортом», — подчеркнул он.

Чаще всего трамваи задерживаются из-за ДТП на путях, выезда автомобилей на рельсы и неправильной парковки. Кроме того, движение могут остановить повреждения контактной сети и другой инфраструктуры, нанесенные сторонним транспортом.

Если действия водителя мешают работе трамваев, метрополитен оценивает ущерб и обращается в суд для его возмещения. Как показала практика, судебные решения по таким искам принимают в его пользу.