Таксопарки назвали корейские автомобили самыми надежными в России

Таксопарки в России перечислили легковые автомобили, которые лучше всего зарекомендовали себя при длительной эксплуатации на линии.Члены правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) рассказали Autonews.ru , что самыми выносливыми оказались корейские Kia Rio и Hyundai Solaris.

«В первую очередь это Kia Rio и Hyundai Solaris. На мой взгляд, это наиболее удачное сочетание надежности и срока службы», — сказал глава таксопарка «Таксимания» Георгий Балашов.

По его словам, Kia Rio и Hyundai Solaris 2017–2018 годов выпуска почти 10 лет работают на линии в разных регионах страны. Их плюс — предсказуемые расходы на обслуживание.

По словам руководителя таксопарка «Снежок» Адилета Кыдыралиева, Volkswagen Polo также способны прослужить долгое время.

Глава таксопарка F1rst Дмитрий Назаров выделил еще и Skoda Octavia. Модели 2019–2020 годов до сих пор эксплуатируются в его компании, но у них имеется минус — одной из проблем являются неисправности рулевых реек. Среди китайских марок он положительно оценил Geely и Haval.

Если брать премиум-сегмент, то выделяются отдельные автомобили BMW и Mercedes-Benz, по мнению руководителя таксопарка «Под Садовым» Андрея Шепета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президентский гараж пополнит новая Volga.