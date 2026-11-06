Таксопарки назвали корейские автомобили самыми надежными в России
Autonews: таксопарки в России назвали Kia Rio и Hyundai Solaris самыми надежными
Таксопарки в России перечислили легковые автомобили, которые лучше всего зарекомендовали себя при длительной эксплуатации на линии.Члены правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) рассказали Autonews.ru, что самыми выносливыми оказались корейские Kia Rio и Hyundai Solaris.
«В первую очередь это Kia Rio и Hyundai Solaris. На мой взгляд, это наиболее удачное сочетание надежности и срока службы», — сказал глава таксопарка «Таксимания» Георгий Балашов.
По его словам, Kia Rio и Hyundai Solaris 2017–2018 годов выпуска почти 10 лет работают на линии в разных регионах страны. Их плюс — предсказуемые расходы на обслуживание.
По словам руководителя таксопарка «Снежок» Адилета Кыдыралиева, Volkswagen Polo также способны прослужить долгое время.
Глава таксопарка F1rst Дмитрий Назаров выделил еще и Skoda Octavia. Модели 2019–2020 годов до сих пор эксплуатируются в его компании, но у них имеется минус — одной из проблем являются неисправности рулевых реек. Среди китайских марок он положительно оценил Geely и Haval.
Если брать премиум-сегмент, то выделяются отдельные автомобили BMW и Mercedes-Benz, по мнению руководителя таксопарка «Под Садовым» Андрея Шепета.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президентский гараж пополнит новая Volga.