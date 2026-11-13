С начала года в Россию ввезли 71 автомобиль старше 30 лет

Автоэксперт Целиков: в 2026 году в Россию ввезли 71 автомобиль старше 30 лет

В текущем году в Россию ввезли 71 автомобиль 1996 года выпуска и старше. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в телеграм-канале .

Больше всего ввозили марки Mercedes-Benz — 24 штуки и BMW — 16 штук. Машины остальных производителей купили от одной до пяти штук. Среди них не только иномарки, но и раритеты отечественных заводов — ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965.

При этом за весь 2025 год импортировали всего 62 машины старше 30 лет. Рекордным оказался 2023 год — 119 экземпляров старинной техники.

«Из этого можно сделать вывод, что тема 30-ти летних авто совсем не рыночная, а больше коллекционная», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Минпромторг готовит изменения в правила уплаты утильсбора. Если документ примут, для получения льготы на 30-летнюю машину понадобится доказать, что она является культурной ценностью.

Ранее автоэксперт Юлия Овчинникова рассказала, что интерес к некитайским иномаркам поддерживается льготным утильсбором.