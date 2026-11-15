Водителей предупредили о скрытых повреждениях шин после удара в яму

Даже внешне целая шина может получить внутренние повреждения при попадании в выбоину. После сильного удара нужно остановиться в безопасном месте и осмотреть колеса, сообщает Sputnik .

Технический руководитель компании NovTecAs Павел Скородумов рассказал, что одного попадания в яму бывает достаточно для серьезной поломки. Последствия зависят от скорости, глубины и формы краев выбоины, состояния машины и шин. Недостаточное давление или прежние повреждения делают шину уязвимее.

Удар может деформировать обод, повредить покрышку и нарушить углы установки колес даже на небольшой скорости. Отсутствие потери давления не гарантирует исправности автомобиля.

Нагрузка также передается на подвеску и рулевое управление: могут пострадать рычаги, амортизаторы, стойки, шаровые опоры и рулевые тяги. При ударе днищем о дорогу возможны повреждения выхлопной системы. При этом одна выбоина не обязательно выводит из строя все перечисленные детали.

Скородумов посоветовал отказаться от дальнейшей обычной поездки и обратиться за помощью при падении давления, порезах, вздутиях шин, деформации диска, сильной вибрации или изменении управляемости. Расходы могут включать не только шиномонтаж, но и ремонт подвески и эвакуацию.