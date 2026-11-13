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    В Новой Москве завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

    Собянин: завершился монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

    Фото: 360.ru

    В Ново-Переделкине завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

    «Длина сооружения — больше 120 метров. Оно пересекает крупную магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и связывает два округа столицы», — отметил мэр.

    Путепровод стыкуется с Новоорловской улицей в Ново-Переделкине и с дублером Боровского шоссе во Внукове. Жителям станет удобнее добираться до школ, детских садов, поликлиник.

    Путепровод — часть будущей многоуровневой транспортной развязки. Всего здесь построят более двух километров дорог и реконструируют участок Новоорловской улицы. Также появятся четыре съезда.

    Завершение строительства запланировано на 2027 год. В будущем по путепроводу пройдет маршрут наземного транспорта от метро «Рассказовка» и ЖК «Рассказово» с остановками у социальных объектов на Новоорловской улице.

    Ранее в деревне Лукино городского округа Серпухов завершили капитальный ремонт путепровода.

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