В Новой Москве завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

В Ново-Переделкине завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» .

«Длина сооружения — больше 120 метров. Оно пересекает крупную магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и связывает два округа столицы», — отметил мэр.

Путепровод стыкуется с Новоорловской улицей в Ново-Переделкине и с дублером Боровского шоссе во Внукове. Жителям станет удобнее добираться до школ, детских садов, поликлиник.

Путепровод — часть будущей многоуровневой транспортной развязки. Всего здесь построят более двух километров дорог и реконструируют участок Новоорловской улицы. Также появятся четыре съезда.

Завершение строительства запланировано на 2027 год. В будущем по путепроводу пройдет маршрут наземного транспорта от метро «Рассказовка» и ЖК «Рассказово» с остановками у социальных объектов на Новоорловской улице.

Ранее в деревне Лукино городского округа Серпухов завершили капитальный ремонт путепровода.