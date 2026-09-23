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    «Ридус»: электронные накладные могут осложнить автомобильные грузоперевозки

    Электронные транспортные накладные не упрощают документооборот и могут создать проблемы для перевозчиков. Об этом заявил вице-президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль на выставке Comtrans в Казани, сообщает «Ридус».

    По словам Коваля, значительную часть рынка занимают посредники. Они получают от грузовладельцев оплату с учетом НДС, а небольшим перевозчикам и индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения платят без НДС через различные схемы.

    Эксперт считает, что электронные накладные помогут Федеральной налоговой службе проверять такие операции. По его оценке, ежегодно бюджет недополучает около 300 млрд рублей НДС и налога на прибыль. При этом посредникам, которые не принимают груз и не отвечают за его доставку, придется перестраивать работу.

    Коваль также указал на технические сложности. Для закрытия накладной нужны четыре электронные подписи: грузоотправителя, логиста-перевозчика, водителя и грузополучателя. Потребуется проверить связанные с ними доверенности и подписи руководителей компаний. Эксперт предупредил, что после истечения срока действия одной из подписей или доверенностей документ может стать недействительным.

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