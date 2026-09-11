Вокзалы и аэропорты Москвы очистили от таксистов-«зазывал»

Власти Москвы отвадили таксистов-«зазывал» от вокзалов и аэропортов

Принятый властями Москвы закон о запрете частным таксистам зазывать к себе пассажиров около вокзалов и аэропортов вступил в силу. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов .

Он напомнил, что с предложением ограничить работу навязывающих свои услуги таксистов около железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов выступили депутаты Московской городской думы.

Ликсутов подчеркнул, что эта мера не коснется специально оборудованных стоянок для автомобилей, оказывающих официальные услуги по перевозке.

«Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов. Это позволит сделать сервис еще безопаснее», — привела заявление Ликсутова пресс-служба Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения для частных перевозчиков уже действуют в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других субъектах России.

В середине июня Министерство промышленности и торговли России расширило список автомобилей, которые могут использоваться в таксопарках. Новой моделью в реестре стал кроссовер Jetour X70PLUS.