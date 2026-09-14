В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Утром в понедельник, 14 сентября, в пяти российских аэропортах сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Прием и выпуск самолетов возобновили воздушные гавани Владикавказа, Волгограда, Грозного, Краснодара и Махачкалы.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — указали в ведомстве в 7:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в течение дня 13 сентября силы ПВО сбили над семью регионами России 140 беспилотников самолетного типа. Также БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.