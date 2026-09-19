Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в общественном транспорте

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению доли безналичной оплаты в общественном транспорте при сохранении возможности расплатиться наличными. Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета опубликовала пресс-служба Кремля.

Кабинету министров предписали работать совместно с комиссиями Госсовета по направлениям «Эффективная транспортная система», «Экономика данных» и региональными органами власти.

Глава государства предписал увеличить прозрачность платежей в транспорте, рассмотреть возможность использования биометрии и цифровой платформы «Макс» для безналичной оплаты проезда.

Первый доклад по результатам запланировали до 25 декабря, далее — каждые полгода.

Ранее президент по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов в рамках программы социальной газификации. Он пообщался с парой пенсионеров, которым проведение газа в село помогло сэкономить семейный бюджет.