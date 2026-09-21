Движение авто через ж/д переезд в Московской области ограничат с 22 сентября

В Московской области с 22 сентября ограничат движение через железнодорожный переезд рядом с остановочным пунктом Часцовская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Ограничения введут в связи с ремонтными работами.

«С 10:00 22 сентября до 20:00 24 сентября ремонтные работы пройдут на переезде рядом с остановочным пунктом Часцовская», — заявили в сообщении.

Машины будут пропускать по одной полосе в реверсивном порядке. Объехать можно через автодороги Можайское шоссе — Покровское — Ястребки и Шихово — Шарапово — Кубинка.

Также ограничительные меры введут 22 и 23 сентября в Брянской области. С 09:30 до 16:00 на переезде возле станции Карачев уложат новый асфальт. Из-за этого для движения транспорта оставят лишь одну полосу.

Ранее в деревне Марьино Богородского округа провели ремонт уличного освещения. Также по просьбам местных жителей установили искусственную дорожную неровность.