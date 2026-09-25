Юрист Манько объяснил, что положено пассажирам при задержке рейса

При задержке рейса пассажиры могут получить напитки, питание и место в гостинице за счет авиакомпании. Юрист Александр Манько также напомнил о праве вернуть полную стоимость билета, сообщает «Абзац» .

Пассажиров с детьми младше семи лет должны сразу сопроводить в комнату матери и ребенка. Остальным через два часа ожидания перевозчик обязан предоставить прохладительные напитки, через четыре — горячее питание. Затем еду должны выдавать каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью.

Если рейс задержали более чем на восемь часов днем или на шесть часов ночью, авиакомпания должна бесплатно разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер туда и обратно, пояснил Манько.

По словам юриста, пассажир может потребовать возмещения убытков, если по вине авиакомпании потерял бронь гостиницы или билеты на концерт. Для этого нужно сохранить чеки. Если задержку вызвали погода или закрытие воздушного пространства, такая компенсация не предусмотрена, передает радио Sputnik.

Манько добавил, что пассажир может потребовать полного возврата стоимости билета даже по невозвратному тарифу. Для этого нужно подать претензию.