Россиянам рассказали, как стать машинистом поезда

РЖД: машинистом поезда можно стать после профильной подготовки и практики

Машинистом поезда в России можно стать после профильной подготовки, практики и нескольких проверок здоровья. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба РЖД.

Кандидат должен достичь 18-летнего возраста и получить специальность, связанную с управлением электропоездом, электровозом или тепловозом. Такую подготовку проводят транспортные колледжи, вузы и учебные центры РЖД. Выпускники профильных программ по эксплуатации и ремонту подвижного состава могут претендовать на должность помощника машиниста без дополнительной учебы.

Обычно карьеру начинают с этой позиции. Соискатель проходит отдельный курс, сдает экзамены, медицинскую комиссию и психофизиологическое обследование. Затем он изучает устройство локомотива, правила движения и особенности маршрута, после чего накапливает практический опыт.

Следующим этапом становится обучение управлению составом, экзамены и стажировка. Самостоятельно вести поезд разрешают только после успешного завершения всех процедур.

Для работы на «Сапсане» требуется минимум год практики помощником машиниста на таких поездах. После этого кандидат учится в центре дирекции скоростного сообщения, сдает тесты и проходит стажировку.

«На этом путь машиниста не заканчивается. Каждые полгода локомотивные бригады проходят специальное обучение: повторяют теорию и практику, освежают знания, оттачивают мастерство, знакомятся с новыми требованиями», — рассказали в РЖД.

Ранее более 50 студентов из Рязанской и Тульской областей начали подготовку к работе в локомотивных бригадах на тренажерах ЦППК. С помощью VR-технологий они отрабатывают навыки управления электропоездом и одновременно осваивают теоретический материал.