В Брянской области мужчина погиб при подрыве снаряда с БПЛА

В Жуковском районе Брянской области при атаке ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук .

Мужчина подорвался на взрывном устройстве, которое сбросили с беспилотника самолетного типа. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

Ковальчук предупредил, что сбросы взрывных устройств с дронов участились. Чаще всего это происходит в поле, лесу и на лесных дорогах. Устройства включаются при падении на землю и срабатывают при касании или рядом с металлом.

Губернатор призвал не ходить в леса рядом с зоной СВО и в местах, где действуют ограничения. Он попросил объяснить детям и пожилым родственникам, что незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен.

«Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить», — призвал Ковальчук.

Ранее в Курской области при атаке БПЛА пострадали два человека.