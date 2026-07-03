В Пятигорске предотвратили теракт на железной дороге

В Пятигорске силовики задержали выходца из Центральной Азии, готовившего теракт на железной дороге по заданию куратора из Сирии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Злоумышленник, поддерживающий запрещенную в России международную террористическую организацию, собирался устроить поджог объекта транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края, использовав самодельное зажигательное устройство. После теракта мужчина планировал уехать в Сирию.

«Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью», — отметили в ФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Против него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что Следком установил личность оператора БПЛА, совершившего теракт под Брянском. Мужчину объявили в розыск.