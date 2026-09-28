Автоэксперт Попов объяснил, что делать, если машина перекрыла выезд

Если чужая машина перекрыла выезд, ее владельцу можно отправить сообщение через «Госуслуги». Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов, передает RT .

Попов пояснил, что парковка, мешающая выезду других автомобилей, может нарушать правила дорожного движения. Водителю стоит сфотографировать машину так, чтобы в кадре были видны место происшествия и ее регистрационный номер. Затем можно направить заявление в ГИБДД.

Связаться с владельцем автомобиля позволяет сервис «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» на портале «Госуслуги». Через него можно сообщить, что машина мешает проезду или выезду.

Эксперт предупредил, что сообщение поможет не всегда: владелец машины должен пользоваться сервисом и быть на связи. Заявление о нарушении также не позволит немедленно освободить выезд, отметил Попов.