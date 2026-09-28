Автоэксперт Попов объяснил, что делать, если машина перекрыла выезд
Если чужая машина перекрыла выезд, ее владельцу можно отправить сообщение через «Госуслуги». Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов, передает RT.
Попов пояснил, что парковка, мешающая выезду других автомобилей, может нарушать правила дорожного движения. Водителю стоит сфотографировать машину так, чтобы в кадре были видны место происшествия и ее регистрационный номер. Затем можно направить заявление в ГИБДД.
Связаться с владельцем автомобиля позволяет сервис «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» на портале «Госуслуги». Через него можно сообщить, что машина мешает проезду или выезду.
Эксперт предупредил, что сообщение поможет не всегда: владелец машины должен пользоваться сервисом и быть на связи. Заявление о нарушении также не позволит немедленно освободить выезд, отметил Попов.