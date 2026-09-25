Движение через Верхний Ларс приостановили из-за повышения уровня воды в реке

Движение автомобилей между Россией и Грузией через КПП «Верхний Ларс — Дарьяли» приостановили утром 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Системы оповещения в долине Девдораки зафиксировали повышение уровня воды в реке. Работников КПП «Дарьяли» на грузино-российской границе, представителей таможенной службы, полиции и частных компаний, а также граждан эвакуировали в безопасное место.

Военно-Грузинская дорога (КПП «Верхний Ларс — Дарьяли») является единственным доступным сухопутным маршрутом, который связывает Россию с Грузией. В августе границу пересекли более 113 тысяч человек и 33 тысячи машин за неделю.