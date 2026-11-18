На снегу водителям нужно снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил, почему зимой нельзя полагаться только на возможности машины, сообщает kp.ru .

Снег, слякоть и дождь ухудшают сцепление с дорогой, а под снежным покровом может скрываться лед. Даже на зимних шинах нужно плавно разгоняться и тормозить, избегать резких перестроений и снижать скорость перед поворотами. Важно следить за соседями по потоку и быть готовым к их неожиданным маневрам.

Эксперт подчеркнул, что полный привод помогает увереннее разгоняться, но не улучшает торможение. Владельцам таких машин также необходимо соблюдать дистанцию и осторожно пользоваться тормозом.

Снег и грязь могут закрывать датчики, разметку и знаки, а реагенты — вызывать неполадки электроники. Поэтому Ломанов рекомендовал в плохую погоду отключать дорожных ассистентов либо внимательно контролировать их работу.