18 ноября 2026 16:30 Лобовое треснет обязательно: как не убить машину зимней мойкой Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мойка машины в зимний период иногда превращается в балансирование между чистотой и риском. Соль на кузове ускоряет коррозию, но мытье в сильный мороз может обернуться трещиной на стекле или примерзшими дверями. Как найти середину и не попасть на ремонт — в материале 360.ru.

Почему нужно мыть машину зимой Автоэксперт Василий Кисенков подчеркнул, что зимой авто мыть необходимо: оставлять на кузове как соль, так и реагенты до наступления тепла не стоит. «Соль вместе с водой, когда смешиваются, могут попадать в достаточно глубокие поры автомобиля, поэтому нужно говорить не только о мойке самого кузова, но и о днище, особенно если оно без антикора», — пояснил он. Процесс коррозии, по словам Кисенкова, такая смесь ускоряет достаточно серьезно.

Интересно Антикор (антикоррозийная обработка) — нанесение специальных защитных составов на металлические элементы кузова автомобиля (днище, пороги, колесные арки, скрытые полости) для предотвращения появления и развития ржавчины.

Специалист посоветовал загонять машину на мойку раз в одну-две недели и ориентироваться на степень загрязнения. В сильный мороз лучше выбрать сервис с теплым боксом: там авто оттает, а после процедуры его нормально просушат.

На открытой мойке самообслуживания вода может начать замерзать еще до того, как вы закончите. К тому же горячей водой поливать промерзшую машину ни в коем случае нельзя, особенно лобовое стекло: если на нем есть микротрещины или сколы, то от перепада температур легко может пойти трещина. Она может появиться и при отсутствии таких повреждений.

Утверждение о том, что от обычной зимней мойки обязательно потрескается краска, собеседник 360.ru счел неверным. В этом случае риски больше связаны с состоянием поврежденного покрытия и качеством предыдущего ремонта. «Это достаточно сильно влияет на то, как у вас в целом будет сохраняться лакокрасочное покрытие», — объяснил Кисенков.

Фото: РИА «Новости»

Что проверить в авто после любой мойки После мытья автомобиль — и китайского производства, и любой другой — стоит хорошенько просушить, принимая во внимание его конструкцию, в том числе наличие выдвижных ручек, безрамочных стекол или складывающихся зеркал. «Выдвижные ручки <…> очень часто замерзают, если их не просушить. И следовательно, вы можете как не попасть в автомобиль, так и просто из него не выбраться. <…> В Китае запретили такие ручки, потому что люди в ДТП погибают из-за того, что не могли открыть [дверь]», — отметил автоэксперт. Чем больше в авто подобных механизмов, тем тщательнее их следует просушивать. Если деталь примерзла, то надо не тянуть со всей силы или мучить электропривод, а сначала отогреть.

Керхером вплотную камеру, датчики, замки и под уплотнители бить не нужно. Защита от дождя не означает защиту от мощной струи воды. <…> И такие детали ремонту уже не подлежат — только замене.

После небрежной мойки датчик или камера могут покрыться льдом и либо показывать некорректные значения, либо вообще перестать работать до тех пор, пока обледенение не уберут. «Особенно это касается датчиков на навороченных автомобилях — например, датчика дистанции впереди идущего авто и тому подобное», — добавил Кисенков. Если после отогрева и очистки ошибки остались, то потребуется диагностика, а при самом негативном сценарии — настройка или адаптация, что рискует вылиться в круглую сумму.

После мойки обязательно нужно просушить дверные проемы, уплотнители, ручки, зеркала и лючок бензобака. Вы же не хотите приехать на заправку и мучиться, открывая его, на морозе?

Кисенков также рекомендовал раз в полгода — до начала холодного сезона и после — смазывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой. «Тем самым вы и предотвращаете прилипание дверей, и продлеваете срок службы уплотнительным резинкам. Они прослужат не 10 лет, а 15–20. Хотя все сильно зависит от качества материалов и производителя», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

Антикор, подчеркнул собеседник 360.ru, стоит делать после осмотра, очистки и полноценной сушки авто. Причем обращаться стоит в специализированные сервисы, где знают особенности каждой машины.

Чтобы залили антикором именно то, что необходимо, а не так, как обычно бывает: просто очистили, не отпескоструили и сразу поверх залили. В этот момент создается совершенно другая ситуация — грубо говоря, парниковый эффект. И металл начинает коррозировать: снаружи все выглядит нормально, а внутри идут необратимые процессы.