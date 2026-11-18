Лобовое треснет обязательно: как не убить машину зимней мойкой
Мойка машины в зимний период иногда превращается в балансирование между чистотой и риском. Соль на кузове ускоряет коррозию, но мытье в сильный мороз может обернуться трещиной на стекле или примерзшими дверями. Как найти середину и не попасть на ремонт — в материале 360.ru.
Почему нужно мыть машину зимой
Автоэксперт Василий Кисенков подчеркнул, что зимой авто мыть необходимо: оставлять на кузове как соль, так и реагенты до наступления тепла не стоит.
«Соль вместе с водой, когда смешиваются, могут попадать в достаточно глубокие поры автомобиля, поэтому нужно говорить не только о мойке самого кузова, но и о днище, особенно если оно без антикора», — пояснил он.
Процесс коррозии, по словам Кисенкова, такая смесь ускоряет достаточно серьезно.
Интересно
Антикор (антикоррозийная обработка) — нанесение специальных защитных составов на металлические элементы кузова автомобиля (днище, пороги, колесные арки, скрытые полости) для предотвращения появления и развития ржавчины.
Специалист посоветовал загонять машину на мойку раз в одну-две недели и ориентироваться на степень загрязнения. В сильный мороз лучше выбрать сервис с теплым боксом: там авто оттает, а после процедуры его нормально просушат.
На открытой мойке самообслуживания вода может начать замерзать еще до того, как вы закончите. К тому же горячей водой поливать промерзшую машину ни в коем случае нельзя, особенно лобовое стекло: если на нем есть микротрещины или сколы, то от перепада температур легко может пойти трещина. Она может появиться и при отсутствии таких повреждений.
Утверждение о том, что от обычной зимней мойки обязательно потрескается краска, собеседник 360.ru счел неверным. В этом случае риски больше связаны с состоянием поврежденного покрытия и качеством предыдущего ремонта.
«Это достаточно сильно влияет на то, как у вас в целом будет сохраняться лакокрасочное покрытие», — объяснил Кисенков.
Что проверить в авто после любой мойки
После мытья автомобиль — и китайского производства, и любой другой — стоит хорошенько просушить, принимая во внимание его конструкцию, в том числе наличие выдвижных ручек, безрамочных стекол или складывающихся зеркал.
«Выдвижные ручки <…> очень часто замерзают, если их не просушить. И следовательно, вы можете как не попасть в автомобиль, так и просто из него не выбраться. <…> В Китае запретили такие ручки, потому что люди в ДТП погибают из-за того, что не могли открыть [дверь]», — отметил автоэксперт.
Чем больше в авто подобных механизмов, тем тщательнее их следует просушивать. Если деталь примерзла, то надо не тянуть со всей силы или мучить электропривод, а сначала отогреть.
Керхером вплотную камеру, датчики, замки и под уплотнители бить не нужно. Защита от дождя не означает защиту от мощной струи воды. <…> И такие детали ремонту уже не подлежат — только замене.
После небрежной мойки датчик или камера могут покрыться льдом и либо показывать некорректные значения, либо вообще перестать работать до тех пор, пока обледенение не уберут.
«Особенно это касается датчиков на навороченных автомобилях — например, датчика дистанции впереди идущего авто и тому подобное», — добавил Кисенков.
Если после отогрева и очистки ошибки остались, то потребуется диагностика, а при самом негативном сценарии — настройка или адаптация, что рискует вылиться в круглую сумму.
После мойки обязательно нужно просушить дверные проемы, уплотнители, ручки, зеркала и лючок бензобака. Вы же не хотите приехать на заправку и мучиться, открывая его, на морозе?
Кисенков также рекомендовал раз в полгода — до начала холодного сезона и после — смазывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.
«Тем самым вы и предотвращаете прилипание дверей, и продлеваете срок службы уплотнительным резинкам. Они прослужат не 10 лет, а 15–20. Хотя все сильно зависит от качества материалов и производителя», — объяснил он.
Антикор, подчеркнул собеседник 360.ru, стоит делать после осмотра, очистки и полноценной сушки авто. Причем обращаться стоит в специализированные сервисы, где знают особенности каждой машины.
Чтобы залили антикором именно то, что необходимо, а не так, как обычно бывает: просто очистили, не отпескоструили и сразу поверх залили. В этот момент создается совершенно другая ситуация — грубо говоря, парниковый эффект. И металл начинает коррозировать: снаружи все выглядит нормально, а внутри идут необратимые процессы.
Нельзя забывать и про тормоза: после мойки между колодками и тормозными дисками может оставаться влага, в плохом случае — лед.
«Аккуратно на небольшой скорости несколько раз плавно притормозите, чтобы просушить диски и колодки. Это касается и обычных автомобилей, и гибридов, и электромобилей. <…> Нужно, чтобы проработала именно тормозная система — колодки плюс тормозные диски», — заключил собеседник 360.ru.