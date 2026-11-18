Минтранс в случае необходимости задействует Керченскую паромную переправу для перевозки пассажиров и грузов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа», — заявили в ведомстве.

Кроме того, министерство занимается организацией запуска дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения в Крыму. Работу с гражданскими обращениями ведут в непрерывном формате.

Глава Минтранса Дмитрий Ядров провел оперативный штаб по ликвидации последствий атаки беспилотников на Крымский мост. В совещании также участвовали руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.

Как ранее отметил вице-премьер Андрей Никитин, после атаки на переправу выстроят новые маршруты автомобильных перевозок и перераспределят потоки. Также кабмин взял на контроль ее восстановление.