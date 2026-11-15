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    110km: рециркуляция воздуха может усилить запотевание стекол в машине

    Долгая работа рециркуляции при сыром салоне может ускорить запотевание стекол. Убрать влагу помогает горячий воздух, направленный на лобовое стекло, сообщает 110 km.

    Конденсат возникает при контакте теплого влажного воздуха с холодным стеклом. Влагу в салон приносят мокрые коврики, одежда и обувь, ее добавляют дыхание и потоотделение пассажиров.

    Для очистки лобового стекла включают максимальную скорость вентилятора и самую высокую температуру. При наличии используют обогрев стекла. Рециркуляцию надолго не оставляют: она гоняет влажный воздух по салону. Исключение — холодная сухая погода, когда этот режим помогает быстрее подать теплый воздух.

    Кондиционер осушает воздух, но около 5 градусов снаружи отключается. Проветривание помогает, если на улице суше, чем внутри; в дождь и туман оно обычно бесполезно. Внутренний конденсат можно стереть чистой тканью, наружный — убрать дворниками.

    Стекла следует мыть изнутри специальным средством. Средство для посуды и пена для бритья могут оставить пленку и опасные при встречном свете разводы. Кошачий наполнитель в мешочке влагу из воздуха не впитывает.

    При постоянном запотевании стоит проверить уплотнители, водосток и салонный фильтр. Продолжать движение можно лишь после восстановления видимости, пишет Piter.tv.

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